Sabah başkentteki Ukrayna mevzilerinde

Ukrayna
güçleri, başkent Kiev
ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Kentteki yollara beton bariyerler, tankların geçişlerini engellemek için demir engellerle kum torbalarından oluşan yeni barikatlar kuruldu. Çocuk parkları, yeşil alanlar, dükkânların önü, meydanlar, ana caddeler, sokaklar kum torbalarıyla çevrili mevzilerden oluşuyor. Başkent bölgesinde her iki kilometrede bir bulunan kontrol noktalarından geçişlerde araçlar didik didik aranıyor. Ukrayna askerleri, polisler ve gönüllüler tarafından pasaport kontrolleri yapılıyor. Tehlikeli olan bölgelerde sivil araçların geçişlerine müsaade edilmiyor.
KRİTİK BİR YER
SABAH, Kiev'e 20 kilometre mesafedeki Irpin
'deki kontrol noktalarını ve mevzileri görüntüledi. Rus askerlerinin Kiev'e geçişini engellemek için kritik öneme sahip olan Irpin ve çevresindeki ormanların içi iş makineleriyle kazıldı ve hendekler oluşturuldu. Ormanlar, Ukrayna askerleriyle donatıldı. Zırhlı araçlar ile tankların geçişini engellemek için büyük hendekler kazıldı. Birer metre aralıklarla yüzlerce mevzi kazılmış durumda.
GİRİŞ İZNİ YOK
IRPIN'E ulaşmak için Kiev'den yol boyunca yaklaşık 20 kontrol noktasından geçiliyor. Irpin sınırlarında son kontrol noktasına ulaşıldığında güvenlik gerekçesiyle Irpin'e girilmesine izin verilmiyor. 4 kilometre uzaklıktaki patlamalara tanıklık ettik. Irpin sınırında bulunduğum süre boyunca Rusya
, Ukrayna mevzilerini çoklu roketatarlarla defalarca vurdu.