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Giriş Tarihi: 26.4.2022 11:15

Savaş devam ederken Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı’yla korkutmaya çalışıyor

DHA
Savaş devam ederken Ukrayna’dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı’yla korkutmaya çalışıyor

Savaş 2 aydan fazla süredir devam ederken, Ukrayna tarafından bir açıklamada geldi. Ukraya Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın uluslararası alanda Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili korku tohumları ektiğini söyleyerek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi. Sosyal medya hesabından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa'nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna'ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor" dedi.

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Savaş devam ederken Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı’yla korkutmaya çalışıyor
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