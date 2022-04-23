Mevcut köprünün sağına ve soluna gidiş-dönüş olmak üzere bir Türk firması tarafından 2 ayrı köprü yapılarak Kiev'e ulaşım sağlanacak. Çalışmaları başlanan köprünün ise 6 ay içinde tamamlanarak hizmete gireceği öğrenildi.





Kiev ile Irpin'i birbirinden ayıran Irpin Köprüsü, Rus askerlerin Kiev'e ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulmuştu. Irpin Köprüsünün patlatılmasıyla Rus askerlerin Kiev'e ilerleyişinin önü kesilmiş, bu sayede savaşın seyri değişmişti. Can pazarının yaşandığı köprüde karşıya geçemeyen çok sayıda insan Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.







Çatışmalardan kaçmak için köprüye kadar aracıyla gelen insanların köprünün üstünde bıraktığı yüzlerce araç hurdaya dönmüştü. İşte Irpin bölgesinde ki çatışmalardan kaçan insanları hayata bağlayan ve can pazarının yaşandığı o köprü direnişin sembolü olarak kalacak. Mevcut köprünün yerine gidiş-dönüş olmak üzere bir Türk firması tarafından 2 ayrı köprü yapılacak.







Çalışmalarına başlanan köprülerin 6 ay içinde bitirilmesi planlanırken, köprü güzergahında bulunan ve çatışmalarda zarar gören evlerin de yıkılacağı öğrenildi. Şuan Kiev'e geliş gidiş köprünün yanından yapılan geçici yol üzerinden sağlanıyor.