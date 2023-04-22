Silah ve bomba sesleri susmuyor

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor. HDK, önceki gün Ramazan Bayramı sebebiyle tek taraflı 72 saatlik ateşkes ilan etmişti.Uluslararası toplumun çağrıları sonucu ordu da ateşkese uyacağını duyurmuştu. Ancak ateşkes uzun sürmedi. Önceki gece başkent Hartum ve çevresinde yoğun çatışmalar yaşanırken birçok binadan dumanların yükseldiği görüldü. Çatışmaların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 450'yi, yaralıların sayısı 3 bin 500'ü geçti. Hartum Uluslararası Havaalanı ve çevresindeki çatışmalarda hangarlardaki yolcu uçakları da hedef oldu. Ordu, başkent Hartum'daki "isyan noktalarının" kademeli olarak temizlendiğini duyurdu.Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının bugün tahliye edileceğini duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın 23 Nisan Pazar günü (bugün) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde yurda dönüşlerinin sağlanması hususu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından Sudanlı muhataplarıyla temaslarında ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde gündeme getirilmiş, gerekli hazırlıklar Hartum Büyükelçiliğimizce ve Bakanlığımızca eş güdüm içinde yürütülmüştür."