Sınırda 240’tan fazla kaçak göçmeni öldüren Polonya’dan yeni önlem

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan video ile inşaatın başladığı duyuruldu.
Videoda sınırda çalışma yapan iş makinesi görüntüleri yer alırken, söz konusu duvar inşaatının birim bünyesinde bugüne kadar yapılmış en büyük inşaat yatırımı olduğunu belirtildi.
Duvar inşaatının Polonya-Belarus sınır hattı boyunca 4 ayrı bölgede eş zamanlı olarak başladığını ifade edilerek duvarın uzunluğunun 186 kilometre, toplam maliyetinin ise 1.6 milyar zloti (yaklaşık 350 milyon euro) olacağını aktarıldı. Duvar inşaatının önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Polonya'nın Belarus sınırına öreceği duvarın inşaatına başlandı | Video
BELARUS GÖÇMENLERE ENGEL OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz yaz başında çoğunluğu Iraklı olmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen özellikle Batı Avrupa ülkelerine geçmek üzere Belarus'a gelmişti.
AB ülkelerinin baskıcı uygulamaları nedeniyle yeni yaptırımlar açıkladığı Belarus'un Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko daha iyi bir hayat için yola düşen bu kişilere engel olmayacağını belirtmiş, yaptırımlara misilleme yaptığı iddiasını reddetmişti.
Binlerce göçmen aylar boyunca Belarus üzerinden ormanları, nehirleri kullanarak AB üyesi Litvanya, Letonya ve Polonya'ya kaçak olarak geçmeye çalışmış, bazen de topluca sınır kapılarına hücum etmişti.
Onlarca göçmen soğuk hava koşulları ya da sağlık sorunları dolayısıyla hayatını kaybetmiş, Irak hükümeti ise düzenlediği uçak seferleriyle 4 bin kadar vatandaşını ülkeye geri getirmişti. 15 bin asker, polis ve sınır koruma memurunun görev yaptığı Polonya-Belarus sınırında sayıları az da olsa göçmenlerin sınırı kaçak olarak geçme girişimleri halen devam ediyor.
SINIRDA KAN DONDURAN KATLİAM
Geçtiğimiz haftalarda, eskiden Polonya sınır muhafızı olarak görev yapan ve 16 Aralık'ta Belarus'a kaçan Emil Çeçko, Belarus Soruşturma Komitesi'nin göçmenlerle ilgili başlattığı soruşturmaya dahil olarak ifade vermişti.
Çeçko, Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetleri itiraf etmişti. Çeçko, birden fazla bu cinayetlere tanık olduğunu aktarırken, "240'tan fazla kişi öldürüldü." ifadeleri kullanmıştı.
Soruşturma esnasında Çeçko'nun, Polonya sınırından Almanya'ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu askere göre, ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti." ifadelerine yer verilmişti.