Somali’de 188 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda örgüte karşı büyük bir zafer elde edildiğini aktararak Mudug bölgesinde 170, Aşağı Şabel'deki hava saldırısında 18 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Öte yandan, Somali hükûmeti ülkede yaygın olarak kullanılan telefonla para transferinin örgütünce kullanılmasını önlemek için yeni tedbirler aldı.

Hükûmet, tüm telekomünikasyon şirketleri ve mobil para hizmet sağlayıcılarına her müşteri için fotoğraf ve parmak izi alması zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Günlük para transferine de sınırlama koyuldu.

Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe alarak birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı.