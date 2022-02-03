Son dakika: ABD’den flaş açıklama: Rusya sahte saldırı videosu hazırlayabilir

SAHTE SALDIR VİDEOSU İDDİASI

Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz.