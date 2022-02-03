Son dakika: ABD’den flaş açıklama: Rusya sahte saldırı videosu hazırlayabilir

SAHTE SALDIR VİDEOSU İDDİASI
Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz.
'SON DERECE ŞİDDET İÇERİKLİ'
Rusya'nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz." dedi.
Konuya ilişkin Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer ise Rusların iddia edilen videoda Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı TB-2 insansız hava araçlarının yer alabileceğini ileri sürdü.
ABD istihbaratı ve yönetimi daha önce Rusya'nın Ukrayna'da işgale zemin hazırlamak için yanıltma operasyonu düzenlemek üzere Doğu Ukrayna'ya özel birlikler yerleştirdiğini iddia etmişti.