Son dakika | Bucha’daki sivil cesetleriyle ilgili Türkiye Kiev Büyükelçiliği’nden açıklama: Dehşet verici

Dün dünyanın gündemine bomba gibi düşen Kiev yakınındaki Bucha'da bulunan sivil ölümleri ile ilgili Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Twitter hesabından resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, görüntülerin "Dehşet verici" olduğundan bahsedildi.

"İNSANLIK ADINA UTAN VERİCİ"

Büyükelçiliğin açıklaması şöyle:

"Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."