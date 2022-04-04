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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:05

Son dakika | Bucha'daki sivil cesetleriyle ilgili Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama: Dehşet verici

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika | Bucha’daki sivil cesetleriyle ilgili Türkiye Kiev Büyükelçiliği’nden açıklama: Dehşet verici

Son dakika haberi: Dün, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir bölgede bulunan Bucha'da cesetlerle dolu sokakların görüntüsü dünyanın gündemime bomba gibi düştü. Ukrayna yaşananlardan Rus birliklerini sorumlu tutarken, Rusya ise iddiaları yalanladı ve suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan Türkiye Kiev Büyükelçiliği görüntülerle ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Dehşet verici" ifadelerini kullandı.

Dün dünyanın gündemine bomba gibi düşen Kiev yakınındaki Bucha'da bulunan sivil ölümleri ile ilgili Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Twitter hesabından resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, görüntülerin "Dehşet verici" olduğundan bahsedildi.

"İNSANLIK ADINA UTAN VERİCİ"

Büyükelçiliğin açıklaması şöyle:

"Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

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Son dakika | Bucha'daki sivil cesetleriyle ilgili Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama: Dehşet verici
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