Son dakika | Rusya Mariupol’de 1160 Ukraynalı’yı savaş esiri olarak aldık

DENİZDE İNSANİ KOORİDOR AÇILIYOR

Bakanlık 18 ülkeden toplamda 76 yabancı bandıralı geminin Ukrayna limanlarından bombardıman ve deniz mayını sebebiyle ayrılamadığını ifade ederek Rusya Federasyonu'nun her gün Moskova saatiyle 08:00 - 19:00 arasında, 80 deniz mili uzunluğunda ve 3 deniz mili genişliğinde, Ukrayna karasularının güneybatısında güvenli bir şerit olan bir insani yardım koridoru açtığını belirtti.