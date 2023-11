Soykırımcıların etekleri tutuştu

Dünyanın bebek katili İsrail'e ve suç ortağı ABD'ye yönelik baskısı her geçen gün daha da artıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bile bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Netanyahu kabinesindeki bakanlarla basın konferansı düzenleyip yoğun bir uluslararası baskı altında olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden da The Washington Post gazetesine makale yazarak ellerindeki Gazzeli bebeklerin kanını temizlemeye çalıştı. Son olarak Kolombiya, Küba, İspanya ve Yeni Zelandalı siyasiler İsrail'in katliamlarını şiddetle kınarken dünyanın dört bir yanındaki protesto gösterileri de yayılarak ve büyüyerek devam ediyor. Netanyahu, son haftalarda ABD içinden ve dünya genelinden gelen baskının arttığını belirterek, "ABD içinde ve dünya genelinde bile son haftalarda bize karşı giderek daha ağır bir baskı uygulanıyor. Tam bir ateşkesi kabul etmemiz için bize baskı yaptılar, biz de reddettik. Sadece geçici bir ateşkesi ve sadece rehinelerimizin iadesi karşılığında kabul edeceğiz. Meslektaşlarımla birlikte bu baskıları reddediyor ve dünyaya sesleniyorum. Zafere kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hamas'ı yok edene ve rehinelerimizi evlerine geri getirene kadar" ifadelerini kullandı.Ülke içinde de yoğun bir şekilde eleştirilen ve derhal istifa etmesi istenen Netanyahu, ABD yönetiminin 43 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürün İsrail'e "gerekli mühimmatları göndermeye devam ettiğini" söyledi. Netanyahu, şunları kaydetti:"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmaylaİçeriden ve dışarıdan yoğun baskı altında kalan ABD Başkanı Joe Biden, The Washinton Post gazetesine yazdığı makale ile kendini savunmaya ve Gazze'deki suçlarını aklamaya çalıştı. Makalesinde Biden, "Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini" kaydetti. Biden, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair "Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli" ifadesini kullandı. Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı" değerlendirmesinde bulundu. İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliama dünyanın dört bir yanından tepkiler artarak sürüyor. Sadece uluslararası kamuoyu değil siyasi düzeyde de tepkiler yoğunlaşıyor. Bazı siyasiler ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bebekleri öldürdüğünü dile getiriyor.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin, "Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü" dedi.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail'in Gazze'yi işgalini tekrar kınayarak, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı. Canel, "(Gazze'de) Hiçbir şey yaşananları haklı çıkaramaz ve dolayısıyla bu barbarlık sürekli kınanmalıdır" dedi.İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve görevdeki Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, Gazze'deki "planlı soykırıma" son vermek için İsrail'e baskıların devam etmesi gerektiğini söyledi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 'orantısız ve ayrım gözetmeyen' olarak niteleyen Yeni Zelanda İşçi Partisi, resmi açıklamasında acil ateşkes çağrısında bulundu.Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "korkunç" savaşının bölgede öfke patlamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.Ekim'den bu yana İsrail'in katliamını meşrulaştırmaya çalışan ve kara propaganda yürüten Batı medyası İsrail'i yalanlamaya başladı. BBC ve CNN'den sonra İngiliz The Guardian gazetesi de israil'i yalanladı. ''Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın karargah olarak kullanıldığına dair iddialarına ilişkin delillerinin yetersiz" olduğunu iddia etti.ABD ve Avrupa'nın yasakları Gazze'nin acı çığlıklarını örtmeye yetmedi. Dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze için sokağa inmeye devam ediyor. Kalabalıklar her geçen gün artıyor.Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla gösteri düzenledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e desteğini eleştiren göstericiler, Paris yönetimini İsrail'e suç ortaklığı yapmakla suçladı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinin sonlandırılması için geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.İspanya'nın Barselona kentinde Filistinlilere destek gösterisinde Gazze'de derhal ateşkes çağrıları yapıldı.ABD'nin Chicago eyaletinde bir kamyonetten yapılan yayınla İsrail'in savaş suçları anlatılıyor.İsrail'deki bazı siyasetçilerin akla ziyan açıklamaları sürüyor. İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı Nissim Vaturi faşizan bir açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Vaturi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Kaçırılanlar geri dönene kadar yakıt vermeyin, su vermeyin! Gazze'de internet var mı yok mu endişesi hiçbir şey öğrenemediğimizi gösteriyor. Fazla insancıldık. Gazze'yi yakın, artık daha azı değil" diye yazdı. X ise Vaturi'nin paylaşımına ayar verdi. Vaturi'nin iletileri kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.