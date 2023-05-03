Sudan’da 7 günlük ateşkes kararı: Prensipte anlaşıldı

Mayardit, dün Burhan ve Dagalu ile yaptığı telefon görüşmelerinde, uzun vadeli ateşkesin sağlanması için barış görüşmeleri yapılmasını istedikleri yeri belirlemeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada, Güney Sudan'ın, Sudan'daki krizi çözme girişiminin Mısır, Uganda, Kenya, Kanada ve Birleşik Krallık'tan yetkililer de dahil bir dizi uluslararası ortakla çok sayıda temas sonrasında geldiği kaydedildi.

Güney Sudan ile uluslararası ortaklar arasında yapılan görüşmelerde, yabancı uyrukluların tahliyesinin yanı sıra Sudanlılara insani yardım ulaştırılması konusuna da değinildiği bildirildi.