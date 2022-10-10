Tayland’daki anaokulu vahşetine CNN’den açıklama geldi

Amerikan medya kuruluşu CNN'in muhabirleri, Tayland'da 6 Ekim'de 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği anaokulu saldırısıyla ilgili yayımladıkları görüntüler için özür diledi. BBC'nin haberine göre, CNN çalışanları, yasak olmasına rağmen 8 Ekim Cumartesi günü binaya girerek yayın yaptıkları için para cezasına çarptırıldı.

Olay yerine izinsiz girmek ve kayda almakla suçlan iki CNN muhabirine, 5 bin baht (133 dolar) para cezası kesildi.