Tehdit ve sansür işe yaramıyor

Siyonist İsrail rejimi, Batılı müttefiklerinin de desteğiyle 7 aydır Gazze Şeridi'ne yönelik barbar saldırılarında 34 bin 971 Filistinliyi katletti. Çocuk, kadın demeden, hastanelerden insani konvoylara kadar her yeri hedef alan İsrail'in arkasında duran, her platformda Siyonist rejimi savunan Batı, artık tepkilerle baş edemiyor. Kendi vatandaşları tarafından bile soykırıma ortak olmakla suçlanan başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler artık yalnızlaşıyor.ABD ve söz konusu Avrupa ülkeleri hariç diğer ülkelerdeki üniversite eylemlerine polis müdahale etmiyor. ABD ve Batılı ülkeler, İsrail karşıtı öğrencilere müdahale etseler de kampüslerin sesini kesemiyor.7 Ekim'den beri İsrail'e katliam silahları yığıyorlar ama Uluslararası Adalet Divanı ya da Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde açılan davalarla köşeye sıkışıyorlar.BM Genel Kurulu'nda önceki gün yapılan oylama bir kez daha gösterdi ki artık dünya Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır. ABD'nin vetosu bu durumu daha fazla değiştiremeyecek gibi duruyor.ABD merkezli sosyal medya ağları, Filistin sansürleri uygulasa da dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı kişiler yine de Gazze'nin sesi olmaya devam ediyor.ABD'li senatörler, Gazze Kasabı Netanyahu'ya karşı tutuklama kararı çıkarılmaması için UCM savcılarını tehdit etti. Ama UCM yetkilileri çıkıp "Korkmuyoruz" dedi. ABD ve Batı, diğer taraftan Filistin yanlısı ülkeleri çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor. Ancak çok sayıda ülke savaş suçlarının soruşturulması için her gün yeni çağrılar yapıyor.Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın "yüksek mahkemesi" olarak bilinen Gözetim Kurulu'na göre, sosyal medya platformlarınnı ikisi de Filistinli ve Filistin yanlısı kullanıcıların paylaşımlarına sansür uyguluyor. Meta Gözetim Kurulu üyesi Nighat Dad, Hollanda Televizyon'unda( NOS) yaptığı açıklamada, Meta'nın "Filistin yanlısı paylaşımlara erşiimi azaltmak için gönderilerin görünürlük düzeyini düşürdüğünü" söyledi.irleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de bulunan toplu mezarlar için soruşturma çağrısı yaptı. BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin Nasır ve Şifa hastanelerinin içinde ve çevresinde yüzlerce cesedin gömüldüğü toplu mezarlara ilişkin derin endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada, toplu mezarlar için acil, bağımsız, ayrıntılı, kapsamlı, şeffaf ve tarafsız soruşturma çağrısı yapıldı. Bulunan toplu mezarlardan en az 520 Filistinlinin cesedi çıkarılmıştı.Katil İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce Filistinli anne bu Anneler Günü'nü derin acılar, hüzünler ve korkular içinde geçiriyor. Anneler, İsrail'in saldırılarının son bulmasını, çocuklarıyla ve kalan sevdikleriyle beraber güven içinde yaşam sürmeyi istiyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre şimdiye kadar 10 bin kadın öldürüldü, her gün 37 çocuk annesini kaybediyor.Gazze Şeridi'nde 218 gündür soykırım yapan ve Refah kentinde yeni bir katliam başlatan İsrail ordusu son 24 saatte 51 Filistinliyi daha öldürdü. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in, tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.ABD'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Asna Tabassum, bölümünü birincilikle tamamladı. Ancak üniversite, "Gazze'deki İsrail katliamını gündeme getirme ihtimali" gerekçesiyle mezuniyet konuşmasına engel oldu. Sansüre rağmen Tabassum, mezuniyet töreninde isminin anons edilmesiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.