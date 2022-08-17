Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! ABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklama

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Türkiye ile İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararı hakkında ABD'den yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.