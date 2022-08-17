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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama
Giriş Tarihi: 17.8.2022 17:32 Son Güncelleme: 17.8.2022 17:46

Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama

Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! ABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklama

Son dakika haberleri: Türkiye ile İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararı ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ile İsrail'in büyükelçi atayacağı haberini memnuniyetle karşıladık." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Çavuşoğlu, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Türkiye ile İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararı hakkında ABD'den yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama
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