Türkiye’nin Filistin çıkışına destek artıyor

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Türkiye'nin önerdiği garantörlük ve bağımsız bir Filistin devleti çıkışına dünyadan destek artıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin garantörlük fikrine destek verdiklerini dile getirmişti. Lavrov, "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Tam olarak ne kastedildiğini elbette bu konuda temas halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz" ifadesini kullanmıştı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan çözümün mümkün olmadığını belirtti. Kalıcı çözüme olan ihtiyacı dile getiren Guterres, "İsrail ile yan yana, karşılıklı güvenlik garantisi altında, uluslararası kararlar ve iki taraf arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir" dedi. "Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı'' diyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da "Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alacak kalıcı barışa ulaşmak için gerekli koşullar oluşturulmalı" diye konuştu. Selman, 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması çağrısında bulundu.İSRAİLBaşbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etmesi, işgalcilerin kara saldırılarına da her an başlayacağı şeklinde yorumlandı. Netanyahu, mesajında "Hazırız" derken, Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" dedi. Al Jazeera'nın haberine göre ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine sürdüğü Filistinliler olası kara harekâtına rağmen evlerine dönmeye başladı. Filistinliler, "İsrail, güneyi de vuruyor, saklanacak yer yok. Güvende yer yok. Evlerimizde ölmeye hazırız" diyerek dönüşe başladı.İSRAİL ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır hattı üzerinde devam eden çatışmalardan en çok etkilenen nokta olan Lübnan'daki Kefr Şuba beldesinde halkın yüzde 70'i evini terk etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 81'e yükseldi.