Türkiye’nin girişimleri sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından kabul edilen Kalın, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de bir toplantı yaptı. Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu. Gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içinde olduğunu hatırlatarak "Müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz" dedi. "Sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık" İfadelerini kullanan sözcü Kalın, Zelenski'nin, bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği destek ile uyguladığı dengeli diplomasi ve müzakereye öncelik veren yaklaşımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini aktardı. İbrahim Kalın, bu süreçte Antalya ve İstanbul'da önemli iki müzakere toplantısı yapıldığını hatırlatarak, "Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir.Müzakere zemininin oluşturulması ve İstanbul'da başlayan yüz yüze müzakerelerin devam ettirilmesi büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Buça, İrpin ve Mariupol'de ortaya çıkan toplu mezarlar ve görüntülerin müzakere sürecini zora soktuğunu belirten Kalın "Cumhurbaşkanımızın çok yönlü görüşmeleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya tarafıyla da bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya Kalın, "Tabii Rusya ile de bildiğiniz gibi temaslarımız devam ediyor" dedi. Ayrıca Kalın, Bunun için Türkiye'nin şu ana kadar sergilediği dengeli tutum, bütün taraflar nezdinde takdir topluyor. Buna yönelik çalışmamız devam edecek. Bizim birinci amacımız takdir toplamak değil, gerçekten bu savaşı sona erdirmek" ifadelerini kullandı.