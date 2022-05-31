Türkiye’nin yardım TIR’ları Ukrayna’da

RUS ordusunun saldırıları Kiev'de Buça ve Irpin'in yanında Borodyanka'yı da harabeye çevirdi. Kiev'e 54 km uzaklıktaki Borodyanka'da savaşın izleri silinmeye çalışılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da yaralarını sarmaya çalışan bölge halkına yardım ediyor. Türkiye'nin 27 Şubat'ta başlattığı yardım seferberliği kapsamında bölgeye Mobil Mutfak TIR'ı gönderildi. Halka sıcak yemek hizmeti sunuluyor. AFAD, bölgeye bugüne kadar 67 TIR insani yardım malzemesi ile 1 mobil mutfak TIR'ı gönderildiğini bildirdi.