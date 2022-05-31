Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye’nin yardım TIR’ları Ukrayna’da
Giriş Tarihi: 1.6.2022

Türkiye’nin yardım TIR’ları Ukrayna’da

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Türkiye’nin yardım TIR’ları Ukrayna’da
RUS ordusunun saldırıları Kiev'de Buça ve Irpin'in yanında Borodyanka'yı da harabeye çevirdi. Kiev'e 54 km uzaklıktaki Borodyanka'da savaşın izleri silinmeye çalışılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da yaralarını sarmaya çalışan bölge halkına yardım ediyor. Türkiye'nin 27 Şubat'ta başlattığı yardım seferberliği kapsamında bölgeye Mobil Mutfak TIR'ı gönderildi. Halka sıcak yemek hizmeti sunuluyor. AFAD, bölgeye bugüne kadar 67 TIR insani yardım malzemesi ile 1 mobil mutfak TIR'ı gönderildiğini bildirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin yardım TIR’ları Ukrayna’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA