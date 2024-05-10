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Giriş Tarihi: 11.5.2024

Türkiye’ye 807 çocuk geldi

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Türkiye’ye 807 çocuk geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Göktaş, "Filistin'den ülkemize getirilenler arasında 807 çocuk bulunuyor. Bunun içerisinde 2 çocuğumuz refakatsiz. Onları da Bakanlığımız koruması altına aldık" diye konuştu. ANKARA

TBMM'DE FİLİSTİN MESAİSİ
TBMM, Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı onayladı. Anlaşmalar kapsamında Türkiye, Filistin kolluk kuvvetlerinin eğitimine destek verecek. Türk ve Filistin ehliyetleri karşılıklı olarak iki ülkede de kullanılabilecek.



Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve akademisyenleri, İsrail'in devam eden saldırılarını kınamak ve Filistin halkına desteğini göstermek için sessiz bir yürüyüş düzenledi.
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Türkiye’ye 807 çocuk geldi
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