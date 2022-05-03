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Giriş Tarihi: 3.5.2022 12:44

Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı

AA
Ukrayna’nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı

Ukrayna'nın başkent Kiev bölgesinde, Rus birliklerinin çekilmesinin ardından tekrardan mahsul ekimine başlandı. Savaş devam etse de ekim yapan köylüler, "Yaşadıklarımızı anlatmaya söz yetmez. Her taraftan ateş açılıyordu. İlk başta evlerin mahzenlerinde saklanıyorduk. Ancak sonra saldırılara alıştık. Gıda malzemelerimiz de tükenmeye başlamıştı." sözlerine yer verdi.

Ukrayna'nın başkent Kiev bölgesindeki Lipivka köyü sakinleri Rus ordusunun saldırılarının ardından mahsul ekimine başladı. Başkent merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Lipivka köyü, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Bir süre sonra Ukrayna askeri güçlerinin yeniden kontrol sağladığı köy, normal hayata dönme sürecine girdi. Savaş devam etse de Lipivka köyü sakinleri tarlalarda çalışmaya ve mahsul ekimine başladı.

PATATESLE BAŞLADILAR

Soyismini vermek istemeyen Lipivka sakini Vladimir, korkunç saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "Yaşadıklarımızı anlatmaya söz yetmez. Her taraftan ateş açılıyordu. İlk başta evlerin mahzenlerinde saklanıyorduk. Ancak sonra saldırılara alıştık. Gıda malzemelerimiz de tükenmeye başlamıştı." dedi.

"BİR AN ÖNCE BAŞLAMAK İSTEDİK"

Ukrayna ordusunun köy üzerindeki kontrolü sağlamasıyla durumun sakinleştiğine dikkati çeken Vladimir, orduda yedekte olduğunu söyledi. Vladimir, "Eşimle mahsul ekimine başladık. Çünkü ileride ne olacağı belli değil. Kış dönemi için hazırlık yapmalıyız. Ekime patatesten başladık. Sonra domates, biber ekeceğiz." diye konuştu. Vladimir'in eşi Elena, hayatta kalabildiklerine sevindiklerini dile getirerek, "Hayatımıza devam ediyoruz. Yerinde durmak da bize düşmez. Tarladaki işlere bir an önce başlamak istedik." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
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