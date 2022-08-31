Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri WSJ yazdı! ABD ordusu tam 400 tane üretti, ancak kullanamıyor
Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:19 Son Güncelleme: 31.8.2022 11:20

WSJ yazdı! ABD ordusu tam 400 tane üretti, ancak kullanamıyor

AA
WSJ yazdı! ABD ordusu tam 400 tane üretti, ancak kullanamıyor

The Wall Street Journal, ABD Ordusu'nun Malzeme Komutanlığı'nın ürettiği 400 helikopterden oluşan filonun tamamını motor yangını nedeniyle kullanamadığını söyledi.

ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Boeing tarafından üretilen 400 Chinook helikopterinden oluşan filosunun tamamını motor yangın riski nedeniyle kullanmadığı bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, son zamanlarda bazı uçaklarda herhangi bir yaralanma veya ölüme neden olmayan motor yangınlarının meydana gelmesi üzerine, yaklaşık 400 CH-47 Chinook helikopterini yere indirdiğini söyledi.

Ordunun sorunu çözmeye çalıştığı belirtilirken helikopterlerin motor üreticisi Boeing veya Honeywell'in, gazetenin gelişmelere dair sorularına yanıt vermediği kaydedildi. 1960'lardan bu yana Amerikan ordusunun temel unsurlarından biri olan Chinook helikopterler, genelde lojistik amaçlar için kullanılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
WSJ yazdı! ABD ordusu tam 400 tane üretti, ancak kullanamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA