Yine uyum masalı! Almanya’da hükümette çifte vatandaş çatlağı

CDU ŞİMDİDEN OLUMSUZ

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, antika bir vatandaşlık yasası varmış gibi yansıtıldığını dile getirdi ve bunun böyle olmadığını ve yasada değişikliğe gerek görmediğini söyledi. Merz, Alman vatandaşlığının değerli olduğunu, çifte vatandaşlığın kural değil, istisna olması gerektiğini belirtti. Merz, yasa tasarısına onay vermeyeceklerini de açıkça söyledi.