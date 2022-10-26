Yunan basınında gündem yine Türkiye! ‘Başkan Erdoğan Türkiye’yi baştan inşa etti’

Son yıllarda Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle sık sık çıkar çatışmasına giren Yunanistan, diğer yandan Türkiye'deki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

Başta askeri teknoloji, enerji atılımları ve küresel diplomasi başarıları olmak üzere Türkiye'nin başarılarından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Yunan hükümeti, provokasyonlara da ara vermiyor. Son dönemlerde iki ülke arasındaki gerilim artarken Yunan basınında yeni bir Türkiye analizi daha yayınlandı.

"TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI GENİŞLEDİ"

Yunan Ta Nea gazetesi, "Türkiye Doğu ile Batı arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyor?" başlıklı analizinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin değişimini mercek altına alan Ta Nea, ülkenin 1940'lı yıllardan bu yana izlediği politikanın değiştiğini söyledi.