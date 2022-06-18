Yunanistan yine ikili oynuyor

Türkiye'ye yönelik Ege başta olmak üzere birçok konuda tahrikkâr açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde tonunu düşürmüştü. Ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, "iyi niyetli diplomatik kuralların dışına çıkan söylemlerine" karşı olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" dedi. Ancak Atina yönetiminin gerginliği artıran eylemleri sürüyor. Yunan basınında yer alan haberde, Lozan Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılan Limni Adası'ndaki 130. Muharebe Filosu'ndan hareket eden bir F-16 savaş uçağı tanıtıldı. Haberde, uçaksavar füzelerle yüklü uçağın, Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmesini önlemek üzere Ege'de görev yaptığı öne sürüldü. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalis ise, Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı 'sözde anma töreni' için ziyaret etti. Hardalis, Yunan askerlerle poz verdi.