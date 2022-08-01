Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği

Türkiye'nin 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan dördüncü sondaj gemisi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'nde paniğe neden olmaya devam ediyor. Abdülhamid Han gemisinin rotası henüz açıklanmadı. Gemi önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Mersin arasına demirleyince Yunanistan basını konuyu manşetlerine taşıdı. CNN Greece, Atina'nın teyakkuz halinde olduğunu ve hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığını duyurdu. Ta Nea gazetesi gelişmeyi manşetten görürken, Kathimerini ise geminin hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağının altı çizildi. Aynı haberde "Geminin Kıbrıs'ın kuzeyinde petrol ve doğalgaz rezervleri açacağı bir sır değil" ifadesine yer verildi.