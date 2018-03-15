Güvenli interneti anlattı

Bu yıl İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi'nde dördüncüsü düzenlenen CreaTECH+ etkinliğinde, öğrencilere farklı sektörler hakkında bilgi verildi. Firmaların öğrencilere yol gösterici olması amaçlanan etkinlikte, başta Ege Bölgesi'nde olmak üzere Türkiye genelinde bireysel ve kurumsal müşterilerine; ses, internet ve katma değerli hizmetler sunan, internet servis sağlayıcısı Extranet gibi katılımcı ve destekleyici başka firmaların sektörlerinde kullanılan ve halen geliştirilmekte olan inovatif projeler aktarıldı. Etkinlikte sektörlerin yeni devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 hakkında da sunumlar yapıldı.

Mehmet Tekintaş, CreaTECH+ etkinliğinde yaptığı sunumda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Daha İyi Bir İnternet Seninle Başlayacak: Değerlerine Sahip Çık' ana temasıyla düzenlediği iletişim çalışmalarına şirket olarak destek verdiklerini belirterek güvenli İnternetin önemine işaret etti. Ayrıca Tekintaş, internet kullanıcılarının ve ailelerinin internetin zararlı içeriklerinden korunabilmeleri için güvenli İnterneti tercih edebileceklerine değindi. Güvenli internet hizmetinin internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulduğunu da belirterek, kullanıcıların bu konuda detaylı bilgilere ise BTK'nın hazırladığı www.guvenlinet.org.tr web sitesini ziyaret ederek ulaşabileceklerini ifade etti.

Etkinlik boyunca şirketler tarafından kurulan stantlara öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Öğrenciler, stantları ziyaret ederek şirketlerin inovatif faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.