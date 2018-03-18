Kadersiz Kader destek bekliyor

İzmir'in Konak İlçesi'nde yaşayan Hafize Lenk (32) ile Bahri Lenk (40) çiftinin 13 yaşındaki kızları Kader Lenk, tıp dilinde tibia annesi olarak bilinen kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Tek çaresi dizlerinden aşağısının kesilmesi olan hastalıkta, bacaklarının kesilmesini istemeyen aile yıllardır kızlarının ortez takarak yaşamını sürdürmesini sağladı. Ancak Kader'in gelişme aşamasında olması ve kullandığı ortez cihazların 6 ayda bir değişmesi sebebiyle aile maddi yıkım yaşadı. Evlerine haciz gelmesi ve ailesinin ortez alamayacak durumda olmasından dolayı küçük Kader ise ayaklarını sıkan ortezlerini genişletmek için kendince yöntem geliştirdi. Zor durumda olduklarını belirten aile yetkililere seslenerek, yardım istedi. Kızının 13 yıl boyunca tam 56 kere riskli ameliyatlar geçirdiğini anlatan anne Hafize Lenk, "Bu ortezleri devletin karşılamasını istiyorum" dedi. Bir lastik yardımıyla ortezlerini genişletmeye çalıştı. Küçük Kader, "Ayakkabılarım sıktığı için daha çok gevşek dursun diye lastik takıyorum ve daha kolay oluyor" diye konuştu.

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