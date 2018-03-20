Kaya: Örnek şehir Denizli

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ege Bölge Toplantısı" için Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve beraberindeki heyet Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını inceledi. Başarılı çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı tebrik eden Kaya, Denizli'nin örnek bir şehir olduğunu belirtti. İlk olarak Denizli'nin kalbi Üçgen Köprülü Kavşakları'nda incelemelerde bulunan heyet daha sonra yapımında sona yaklaşılan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçti. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları hayranlıkla inceleyen heyet çalışmalar hakkında bilgi aldı.