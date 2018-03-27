İzmir’in fethi kutlandı

İzmir
Valiliği ve Türk Tarih Kurumu öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu birçok kurumun destek verdiği İzmir'in fethinin 937. kuruluş yıl dönümünün ikinci gün etkinlikleri Selçuk'ta yapıldı. Kutlamalar cumartesi yapılan ilk gününde Çakabey Kitap Günleri'nin açılışı yapılıp, 'Çakabey'in İzmir'i Fethi' konulu paneli gerçekleştirilirken pazar günü etkinlikler İstasyon Meydanı'ndan başlayan kortej yürüşü ile sürdü. Ege Bölgesi Ata Sporları Federasyonu'na bağlı sporcuların katıldığı Selçuk Efes Çakabey Fetih Kutlaması Okçuluk Yarışması düzenlendi. Kutlamalar kapsamında, akşam ise Selçuk Pazaryeri'nde Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) verdiği konserle Selçuklular'a unutulmaz bir gece yaşattı coşturdu.