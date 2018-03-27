Kilis’e Balıkesir damgası

Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu geçtiğimiz cuma günü düzenlediği organizasyonla adeta Kilis'e Balıkesir çıkarması yaptı. Programa Başkan Kafaoğlu'nun yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, belediye başkanları, meclis üyeleri katıldı. Heyeti. Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara karşıladı. Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'den Kilis'de yaşanan sıkıntıları paylaşarak azaltmak için geldiklerini ifade eden Kafaoğlu, "Burada yaşananları paylaşmak, Kilis halkına destek vermek için bugün buradayız" dedi. Balıkesir Mehteran takımının gösterisine Kilisliler yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda Büyükşehir ekipleri amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıttı.