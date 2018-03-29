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Anadolu Ateşi geliyor

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Anadolu Ateşi geliyor
17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 17. yılına özel repertuvarındaki yenilikler ve dev kadrosuyla İstanbul ve Ankara'daki gösterilerinden sonra Ege seyircilerine dans dolu keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Anadolu Ateşi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle Troya Müzikali'ni 6 Nisan'da Halkapınar Spor Salonu'nda seyirciyle buluşturacak. Grup , 7 Nisan'da ise, yine aynı yerde Anadolu figürlerinden oluşan gösterisini sahneleyecek.
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