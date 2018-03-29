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Komisyon için toplandı

Salihli'nin yıllardır çözülmeyen otopark sorununu çözmek artan pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan , Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı komisyon toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:39
Komisyon modern pazaryeri için toplandı

Eğitim salonunda komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar belediye meclisine sunulacak. Komisyon üyeleri toplantı sonrası inşaat çalışmalarının devam ettiği 'nde incelemelerde bulunup, bir rapor hazırladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ise Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rıfat Yavaş, İmar İşleri Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Salihli Ziraat Odası yetkilisi, Tüketici Kooperatiflerini temsilen bir yetkili katıldı.

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Komisyon modern pazaryeri için toplandı
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