Komisyon modern pazaryeri için toplandı

Eğitim salonunda komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar belediye meclisine sunulacak. Komisyon üyeleri toplantı sonrası inşaat çalışmalarının devam ettiği Modern Pazaryeri'nde incelemelerde bulunup, bir rapor hazırladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ise Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rıfat Yavaş, İmar İşleri Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Salihli Ziraat Odası yetkilisi, Tüketici Kooperatiflerini temsilen bir yetkili katıldı.