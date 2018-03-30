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Halitpaşa’da tarım arazileri korunuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Halitpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla taşkınlara son vererek, tarım arazilerinin zarar görmesini önledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:24
Halitpaşa’da tarım arazileri korunuyor

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarıyla vatandaşların zarar görmesini engelliyor. Bu amaçla MASKİ ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde de dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen işin tamamlanmasıyla birlikte, dere taşkınlarının civarda bulunan tarım arazilerine zarar vermesinin önüne geçildi.

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, "Deremiz tarım arazilerinin içinden geçtiğinden dolayı yağışlarda mahsullerimiz zarar görüyordu. Tarlalar suyla dolunca onları işlemek de çok zor oluyordu. MASKİ sağ olsun çalışmasını yaptı. Birkaç noktada daha bu gibi müdahaleleri oldu. Bu işler sayesinde şuan sıkıntı yaşamıyoruz. MASKİ'nin çalışmaları gayet güzel. Cengiz Başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

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Halitpaşa’da tarım arazileri korunuyor
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