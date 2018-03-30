Karşıyaka Stadı’nda hareketlilik başladı

İzmir
'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatı tüm hızıyla sürerken yapımı bu statlardan daha önce gündeme gelen ancak yeniden başlayan itiraz davası süreci sonrası durdurulan Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş sürüyor. Yalı'daki Karşıyaka Yalı Stadı arazisinde, Ocak 2014'te yapılan ilk ihale sonrası ruhsat alınmadan başlayan yıkım, altyapı ve temel çalışmaları, ihalenin mahkeme kararıyla iptaliyle Şubat 2016'da durduruldu. MALZEMELER GELDİ
İhalesi geçen yıl 15 Haziran'da yenilendikten sonra sembolik temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan statta önceki gün yaşanan hareketlilik, taraftarları heyecanlandırdı. Stat arazisine 4 tırla şantiye malzemesi getirildi. Öncelikli olarak arazide yıkılan İlçe Stadı ve Karşıyaka'nın kulüp binasından kalan harabe yapıların temizleneceği ve etrafının çitlerle kapatılacağı öğrenildi. Haziran 2015'teki ihaleyi 62 milyon lira bedelle alan holding, henüz Karşıyaka Belediyesi'ne ruhsat başvurusu yapmadı. Stat arazisinin yenilenen tapusu ise önümüzdeki günlerde çıkacak.