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Hamile eşine yaptığı hamburger sınırları aştı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Hamile eşine yaptığı hamburger sınırları aştı

'de yaşayan 32 yaşındaki Onur Elmalı, 26 yaşındaki eşi Meryem Elmalı'nın oğlu Alparslan'a 7 aylık hamileyken hamburger aşermesi üzerine katkısız ürün arayışına girdi. Piyasada katkı maddesiz ürün bulamayan Elmalı, sağlıklı hamburgerleri kendisi yapmaya karar verdi. Bir süre sonra hamburger ve sandviç üzerine dükkan açmak için kolları sıvayan Elmalı, Sandaviç Kralı isimli markasını kurdu. Gaziemir, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde şubeler açan Elmalı, ürünlerinde katkı maddesi kullanmadığı için talebin çok fazla olduğunu, ve ile bayilik için görüşmeler yaptığını söyledi. Toplamda 40 çeşit ürünü bulunduğunu belirten Elmalı, bunlardan 18'nin hamburger, 12'sinin sandviç olduğunu dile getirerek, "Arap ülkelerinden bayilik için gelip görüşüyorlar. Amerika ve Katar'dan bayilik için görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

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Hamile eşine yaptığı hamburger sınırları aştı
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