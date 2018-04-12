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İzmir’de 15 ilçe başkanı değişti

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Ak Parti İzmir’de 15 ilçe başkanı değişti
Ak Parti İzmir ilçe teşkilatlarında kongre süreci tamamlandı. İlçe seçimlerini sonlandıran 'de büyük ölçüde değişim yaşandı. İzmir'de kongresi yapılan 27 ilçede 15 ilçe başkanı, görevini yeni başkanlara devretti. Kongrelerin ardından 2 olan kadın ilçe başkanı sayısı 4'e çıkarıldı. Sandık mesaisinin ardından Bornova'da Arslan Keskin'in yerine Cevdet Çayır, Çiğli'de Sedat Karatekin'in yerine Mesut Demirkaya, Dikili'de Engin Karadağ'ın yerine Zeynep Güreler, Foça'da Kadir Özgirgin'in yerine İrfan Çalışkan, Gaziemir'de Hüseyin Uzun'un yerine Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe'de hayatını kaybeden Vasfi Çakıroğlu'nun yerine Burcu Dereci, Karaburun'da Ahmet Değirmenci'nin yerine Adem Avcı, Karşıyaka'da Abdullah Mertoğlu'nun yerine İsmail Çiftçioğlu, Konak'ta Temel Yıldırım'ın yerine Mehmet Sait Başdaş, Menemen'de Mithat Çetin'in yerine Pelin Yayalar, Ödemiş'te Halil Demir'in yerine Ramazan Şerif Delibalta, Tire'de Mehmet Çeltikcoğlu'nun yerine Mustafa Selman İçelli getirildi.
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Ak Parti İzmir’de 15 ilçe başkanı değişti
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