23 Nisan’da Kuzey Ege canlanacak

Pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonu ile birleşince ortaya 3 günlük tatil çıktı. Kısa süreli tatili değerlendirmek isteyenler Balıkesir
'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Çanakkale
'nin Ayvacık, Ezine ve İzmir'in ilçeleri için otel razervasyonlarına başladı. Kuzey Ege'de turizmciler 3 günlük 23 Nisan tatili ile turizm sezonunu erken açmaya hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 75'lerde seyrederken, önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekleniyor. Kazdağları, termal tesisleri ve sahilleri ile dikkatleri bu kısa tatilde de çeken Kuzey Ege, İstanbul ve Ankara uçuşları yanı sıra kolay ulaşımı ile tatilcilerin tercihi oluyor. SEZON AÇILIYOR
23 Nisan'da bögenin daha da canlı olacağını belirten Edremit Belediyesi'nin termal turizm işletmesi Genel Müdürü İbrahim Yakın, "Ocak ve şubat ayları yoğun geçti, kaplıca oteli olduğumuzdan dolayı. Mart ayı geçen senenin biraz üstünde. Nisan ayında biraz daha hareket gözleniyor. Gezi gruplarımız başladı. Dolayısıyla buna bağlı olarak 23 Nisan'da 3 gün tatil olmasından dolayı doluluklarımız şu an itibariyle yüzde 70-75 dolayında seyrediyor" dedi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ise, "20 Nisan akşamı başlıyor tatil. Bu 23 Nisan dönemlerinde 3 günlük tatiller genelde bizim grupların daha çok rağbet gösterdiği bir tatil konsepti. Özellikle Çanakkale Şehitlik Turları ile birleştiğinde iki gün yoğunluk yaşıyoruz. 21 ve 22'inde otellerimizin hemen hemen büyük bir kısmı rezervasyon aldı. Aynı zamanda bölgemizdeki termal otellerden günübirlikçiler de faydalanıyor" dedi. AYVALIK'A ALMAN TURİST MÜJDESİ
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık İlçesi'ne, 1990'lı yıllara kadar yoğun ilgi gösteren Alman turistler, 90'lı yılların ortasından itibaren daha çok İstanbul, Marmaris ve Antalya
'yı tercih etmeye başladı. Alman turistleri tekrar bölgeye çekmek isteyen Ayvalık Belediyesi, Berlin ITB Fuarı'na katıldı. Burada bir tur şirketiyle yapılan görüşmelerde, Ayvalık'a 8 bin Alman turist gelmesi konusunda görüş birliğine varıldı.