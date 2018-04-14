23 Nisan’da Kuzey Ege canlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonuyla birleşmesi tatilcilerin ve turizmcilerin yüzünü güldürdü. 3 günlük tatil için Kuzey Ege’deki otellerde rezervasyon patlaması yaşanıyor

Giriş Tarihi: 14.4.2018