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Altınordu bir gökdelen gibi

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun deneyimli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, temsilcisinde A takımın tamamının zamanla futbol okulu öğrencilerinden oluşacağını savundu

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Altınordu bir gökdelen gibi
Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, oğlu Emir'in de yer aldığı Altınordu Futbol Okulları'nın antrenmanlarını takip ettiğini, oğlunun turnuvalardaki durumunu ve gelişimini takip etmeye çalıştığı bildirdi. Oğluna Altınordu'da A takım formasının yolunun futbol okullarından geçtiğini söylediğini belirten Eroğlu,"Futbol ülkesi Almanya'da çocuklar henüz 5 yaşında futbolla tanışıyor. Ülkemizde ise daha yeni yeni 8-10 yaşlarına indi. Altınordu Futbol Okulları da 6 yaşına gelen çocuklara uzun süredir eğitim veriyor. Emir de bu öğrencilerden biri ve umarın başarılı olur" ifadelerini kullandı.

"TEMEL ÇOK ÖNEMLI"
Altınordu'yu bir "gökdelen" olarak nitelendiren Eroğlu, şunları kaydetti: "Futbol okulları ise bu gökdelenin temelini oluşturan ve bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon. Şu anda 6-7-8 ve 9 yaş takımlarımızın neredeyse tamamı bu öğrencilerimizden oluşuyor. Daha üst yaş gruplarında da çok sayıda evladımız var. Ama bir gün gelecek ve Altınordu A Takımı'nın tamamı futbol okulu öğrencilerimizden oluşacak."
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Altınordu bir gökdelen gibi
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