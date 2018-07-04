Varlı ailesinin en mutlu günü

İZMIR'DE
arkadaşlarıyla vasıtasıyla tanışan 23 yaşındaki hemşire Burçin Karapınar ile 24 yaşındaki polis memuru Veysel Varlı Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda hayatlarını birleştirdi. En mutlu günlerinde genç çift
i sevenleri yalnız bırakmadı. Düğüne yaklaşık bin davetli katıldı. Genç çift, düğünün ardından balayı için Alanya'yı tercih etti. Oğlunu evlendirmenin mutluluğunu yaşayan İzmir Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan Halil İbrahim Varlı, "Gelinime ve oğluma mutluluklar diliyorum. Böyle güzel bir gecede bizleri yalnız bırakmayan akrabalarımıza, dostlarımıza ve sevenlerimize düğünümüze katıldıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.