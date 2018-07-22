Besin zehirlenmesine dikkat

İZMIR
ve Manisa
'dan arka arkaya gelen besin zehirlenmesi haberlerinin ardından uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, sıcak havada mikroorganizmaların hızlı ürediği için gıda zehirlenmesi riskinin de arttığına dikkat çekti. Hava sıcaklığında yaşanan dalgalanmaların besin zehirlenmelerinin yanı sıra birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden Ruhan Aşkın Uzel, "Sıcak havalarda, yanlış ya da ihmalle oluşan uygulamalar nedeniyle besinlerin bozulma riski artar, mikroorganizmalar da daha çabuk ürer. Bu da besin kaynaklı zehirlenmelere neden olur" dedi. TEDBIR ALINMALI
Besin zehirlenmesine karşı alınacak tedbirleri ve sıcak havalarda sağlıklı kalmanın yöntemlerini sıralayan Uzel, "Meyve ve sebzeler tüketilmeden önce bol su ile yıkanmalı. Çabuk bozulan, bakterilerin çok hızlı üreyebildiği yüksek risk grubundaki et, süt, yumurta, balık vb. besinler açıkta uzun süre bekletilmemeli. Yemekler günlük olarak hazırlanmalı, birden çok kez ısıtılmamalıdır. İçme suları güvenilir kaynaklardan alınmalı, damacanaların uzun süre güneşte bekletilmesinden kaçınılmalı. Buzdolabından çıkarılan dondurulmuş ürünler, özellikle sıcak günlerde açıkta bekletilmemeli" dedi.