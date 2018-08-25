Dalış yaparak mavi suları keşfediyorlar

BÜYÜKŞEHIRLERDEN GELIYORLAR

KURBAN Bayramı tatili için Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne gelen tatilciler, su altı güzelliklerini görmek için dalış okullarında yoğunluğa neden oldu. İlçede bulunan dalış merkezleri, su altı dünyasını görmek isteyen vatandaşlara keşif dalışları yaptırıyor. İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelip Dalış turlarına katılan yüzlerce tatilci, Ayvalık'ın su altı güzellikleri, çeşitliliği, mercanlar ve resifler bakımından son derece geniş olan zenginliklerini görebilme fırsatı buluyor.

400 KIŞI DALIŞ YAPTI

DALIŞ okulu sahibi eğitmen Kemal Çalışkan, bayram tatili yoğunluğunun etkisinin dalış turlarına da yansıdığını söyledi. Arife gününden itibaren yoğun bir şekilde dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Çalışkan, "Sanırım bu yoğunluk tatilin sonuna kadar devam eder. Yoğun talepten memnunuz. Her şey gayet iyi gidiyor" dedi. Dalış eğitmeni Ata Akyol da bayram nedeniyle oldukça yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirtti. Akyol, arifeden bu yana 400 tatilciye dalış yaptırdıklarını söyledi.

EN İYİ YAMAÇ PARAŞÜTCÜLERİ GELİYOR

?DENIZLI'DE 2 bin 140 metre yüksekliğinde ve müthiş bir doğal güzellik görüntüsüne sahip olan Yaylacık Dağı'nda Çameli Belediyesi ve kaymakamlığı tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek, FAI onaylı CAT2 etkinliği olan 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası 39 ülkeden 355 sporcunun başvurduğu dünyanın en iyi 120 yamaç paraşütçüsü gelerek gökyüzünde şölen oluşturaca Yamaç Paraşütü Dünya Kupası 01 Eylül- 07 Eylül Tarihleri arasında Çameli'de başlıyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2013 yılında başlattıkları hava sporları serüveninde Yaylacık Dağı'nın bu alanda tüm dünyada tanınan merkezlerden biri haline geldiğini söyledi. Çameli'nin tarihi dokusu ve kültürel zenginliklerinin yanında hava sporlarında da adından söz ettirdiğini vurgulayan Arslan, "Yaylacık Dağında yaptığımız kalkış ve iniş pistleriyle hava sporlarında ülkemizin çok önemli bir merkezi olduk" diye konuştu.