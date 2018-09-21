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Savaştepe’ye Millet Parkı

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Savaştepe’ye Millet Parkı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçeleri projelerini açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 3'ncü Millet Parkı'nın temelini İvrindi ve Havran'dan sonra dün Savaştepe'de attı. Milletvekilleri Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir'in yanı sıra Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve Savaştepeliler'in katıldığı temel atma töreni Savaştepe Devlet Hastanesi'nin hemen yanındaki 20 dönümlük alanda gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Kafaoğlu, "Bu millet parklarıyla milletimizin gönlüne dokunmayı hedefliyoruz, milletimizle beraber olmayı hedefliyoruz" dedi. Kafaoğlu, Millet Parkı'nın tamamlanmasının ardından aynı coşkuyla açılışını da yapacaklarını söyledi.
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Savaştepe’ye Millet Parkı
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