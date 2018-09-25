At üstünde ok attılar

TÜRKIYE
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali, Denizli
'de gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda oluşturulan parkurda dün başlayan organizasyona katılan sporcular, at üzerinde okla hedefi vurarak dereceye girmek için mücadele etti. Yurt genelinden 56 sporcunun katıldığı finalin büyükler genel klasmanında Alperen Alkan birinci, Rayif Yavuz ikinci, Yavuz Ayaz üçüncü oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlı okçuluğun Türk milletinin geçmişinden gelen bir kültür olduğunu kaydetti. Geçen yıl yarı finale ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Zolan "Bu sene de Türkiye Şampiyonası'nın finalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu ise, "Hem burada geleneksel sporlarla coşuyoruz hem de geleneksel kültürümüzü gelecek kuşaklara taşıyoruz" dedi.