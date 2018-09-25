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İtfaıye haftası törenlerle kutlandı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
İtfaıye haftası törenlerle kutlandı
HER yıl eylül ayının son haftası olarak kabul edilen 24- 30 Eylül tarihleri arasında yapılan İtfaiye Haftası etkinlikleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye eri törene katıldı. Bu yıl 95'incisi düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunum töreni yapıldı. Törende konuşma yapan İzmir İtfaiyesi Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, İtfaiye Haftası boyunca şehrin farklı yerlerinde düzenlenecek etkinlikler ile itfaiye hizmetinin öneminin vurgulanarak farkındalık yaratılmaya çalışılacağını söyledi. 'deki törenlerde Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz anıtta yaptığı konuşmada eğitim ve donanımıyla iftaiyenin daima hazır olduğunu belirterek "Her zamankinden daha güçlü bir şekilde hizmetini sürdürmektedir"dedi. 'deki törenlerde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli itfaiyesinin örnek teşkilatlardan olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın canını ve malını koruyabilmek adına hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz" dedi.
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İtfaıye haftası törenlerle kutlandı
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