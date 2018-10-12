Gücünü yalnızlığından alanlar için yazdı

EGE
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü'nün kurucusu olan eşi Prof. Dr. Emin Faik Üstün
'ü 1973 yılında kaybeden EGE Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü'nün ilk Anabilim Dalı Başkanı, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Emin Üstün
, altıncı kitabı 'Gücünü Yalnızlığından Alan Bir Ömür'ü okuyucusuyla buluşturdu. Kitaplarını özellikle günlüklerinden alıntılar yaparak hazırladığını anlatan Dr. Esin Emin Üstün, kitabında kanser hastalığının bir kader olmadığını söyleyerek, özellikle kadınlara önemli mesajlar verdi. Üstün, son kitabında 'kanser de bir kader mi' diye sordu. Eşi Prof. Dr. Emin Faik Üstün'ü de lenf kanseri nedeniyle kaybeden Üstün, " Ege Üniversitesi'nde bir mamografi ünitesi kurulması için büyük uğraş verdim. Çünkü kanser hastalarının acılarını onlarla birlikte yaşadım. Bu hastalıkla mücadele eden bazı kadınlar şanslıyken, bazı kadınlar ise yola yalnız devam etmek zorunda kalıyor. Kanser kadının suçu değil. Gücünü Yalnızlığından Alan Bir Ömür kitabım bir başkaldırıdır. Eşim de var kitabın içinde. Onu kaybedeli 45 yıl oldu. Bu kitabımda yalnızlığı nasıl başardığımı anlattım. Bütün Dünya dergisi bu kitabı kapak konusu yaptı" dedi.