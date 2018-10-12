Kalpten esinlenerek elektrik üretiyorlar

Ege Üniversitesi
(EÜ) Fen Fakültesi
Fizik Bölümü araştırma ekibi, çok özel bir buluşa imza attı. Kalbin çalışma prensibinden ilham alan ekip, Kardiyosis adı verilen elektrik üreten sistem geliştirdi. EÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan'ın öncülük ettiği araştırma ekibi tarafından geliştirilen sistemle, mekanik etki elektrik enerjisine dönüştürülerek tasarruf sağlanıyor. Patenti alınan sistemi geliştiren Ünsalan ve araştırma ekibini ziyaret ederek çalışmaların ötürü kutlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Geliştirilen sistem, karayolları ve otoyollarda elektrik üretebilecek. Sistem, taşıtların üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Yerli ve milli bir ürün, öte yandan patenti alınmış durumda. üniversite olarak hocamızı tebrik ediyoruz. Ülkemize ve üniversitemize önemli katkılar sağlayan çalışmaların her zaman yanındayız. Ayrıca yatırımcıları da üniversitemize davet ediyoruz" dedi. "KALP GIBI ÇALIŞIYOR"
Enerji sistemleri üzerine de çalışmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Ünsalan, bilinen yüksek kasis sistemiyle elektrik elde etme yönteminin, uzun vadede taşıtlarda yıpranmaya neden olabileceğini söyledi. Çalışmalarında yoldaki kasis yüksekliğini 1-2 santimetreye kadar indirdiklerini ve neredeyse üzerinden geçildiğinde fark edilmeyeceğini kaydeden Doç. Dr. Ünsalan, "Üzerinden kamyon, tır, otomobil, bisiklet geçebilir her türlü tekerlekler üzerinde hesaplamalar yapıldı. Üzerinden geçerken neredeyse hissedilmeyecek kadar bir yükseklikte sistem geliştirdik. Tekerlek baskıyı uyguluyor, daha sonra sistemin içindeki sıvı, kalp kapakçığından etkilendiğimiz bir sistemle içerideki türbine hareket ediyor. Türbin döndükçe alternatörde de enerji üretilip daha sonra depolanıyor" dedi.