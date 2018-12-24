Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Egepol’e ‘bebek dostu’ ödülü

Egepol’e ‘bebek dostu’ ödülü

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Egepol’e ‘bebek dostu’ ödülü
Özel İzmir Egepol Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü. Egepol Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Murat Çelik, kuruldukları günden beri anne ve bebek sağlığına yönelik yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu anlamlı ödülü kazandıklarını ifade etti. Dr. Çelik,"Hastanemizde görev yapan ebe, hemşire ve doktorlarla birlikte bir ekip olarak anne adaylarını anne sütü konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için ilk 6 ay anne sütü almaları çok önemli. Anne adaylarına hamilelikten başlayarak pratik uygulamalarla bebeği nasıl emzirebileceklerini ve konunun önemini anlatıyoruz. Bebek Dostu hastane unvanıyla kalitemiz tescillenmiş oldu" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Egepol’e ‘bebek dostu’ ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN