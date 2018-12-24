Egepol’e ‘bebek dostu’ ödülü

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Özelİzmir Egepol Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü. Egepol Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Murat Çelik, kuruldukları günden beri anne ve bebek sağlığına yönelik yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu anlamlı ödülü kazandıklarını ifade etti. Dr. Çelik,"Hastanemizde görev yapan ebe, hemşire ve doktorlarla birlikte bir ekip olarak anne adaylarını anne sütü konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için ilk 6 ay anne sütü almaları çok önemli. Anne adaylarına hamilelikten başlayarak pratik uygulamalarla bebeği nasıl emzirebileceklerini ve konunun önemini anlatıyoruz. Bebek Dostu hastane unvanıyla kalitemiz tescillenmiş oldu" diye konuştu.