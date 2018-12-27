Küçükler iyilik için stant açtı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'deBayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz' projesi kapsamında Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. ve 8'inci sınıf öğrencileri, 'Ne yaş ne engel, hayat el ele güzel' sloganıyla bir yardım projesi hazırladı. Öğrenciler, yaz mevsiminde deniz kenarından topladıkları taşları boyayarak ve keçeleri kesip dikerek hediyelik eşyalar hazırladı. Sevgi yolunda stant açıp elde ettikleri geliri ihtiyaç sahipleri için harcadılar.