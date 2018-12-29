Yaşar’dan hastalar için özel tasarımlar

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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ile Yaşar Üniversitesi, palyatif bakım hastalarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek olmak amacıyla ortak bir proje çalışması yürüttü. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Belgin Terim Çavka koordinatörlüğünde 3. sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan projelerde, çevresel konfor, doğanın iyileştirici etkisi, iç hava kalitesi gibi dikkat çeken detaylara yer verildi. Öğretim Üyesi Dr. Belgin Terim Çavka, "Öğrencilerimiz, mevcut binanın iç mimarisine dair geliştirilen projelerin sadece palyatif bakım alanında değil, yaşlı, engelli ve bakım ihtiyacı bulunan tüm bireylere yönelik farklı mekan düzenlemeleri önerilerine yön göstereceğini öngörüyoruz" dedi.