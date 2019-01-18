Zehir tacirlerine geçit verilmiyor

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Emniyet güçleri, 4 aylık çalışmanın ardından kent merkezi ile İzmir'de daha önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen kent merkezinde 4, İzmir'de ise 2 şüpheli gözaltına alındı.Bu arada, Merkezefendi Mahallesi'ndeki aramalarda bir eve giren polis ekipleri, binada detaylı arama yaptı. Bir kadın da oğlunun depoya sakladığı poşetteki uyuşturucuyu polise teslim etti. Öte yandan 9 Ocak'ta Aliağa'daki bir tatil köyü ile Foça ilçesindeki bir depoya düzenlenen bin 200 kg skunk ele geçirilen operasyonda aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu gözaltındaki 18 kiyi tutuklandı.