ÜMRANİYESPOR'UN yukarılarda kalma, Altay'ın aşağılardan kaçma planları ilk yarıda maça yansımayınca kalitesiz ve heyecansız bir ilk yarı oynanıyor ve ilk yarı sonlarında Altay'ın bulduğu 2 pozisyon dışında izleyenlere de keyif vermiyorlardı. Ancak ikinci yarının başında gole giden Kappel'in indiren Appindangoye'nin atılması ile Ümraniyespor'un oyun düzeni de alt üst oluyordu. Bir hücumcu çıkarıp oyuna bir orta saha oyuncusu alan rakip teknik adamın kaybetme endişesi de yüzünden okunuyordu.

SON NOKTAYI KOYDU

Buna rağmen Altay'ın tutanı kaleci Emre, peş peşe kurtarışları ile kalesinde devle��irken, 61. dakikada bu kez atanı Paixao sahne alıyor ve şık kafa vuruşu ile tabelayı Altay lehine değiştiriyordu. Yediği gol sonrası kaybedecek bir şeyi kalmayan Ümraniyespor her çıkışta geride büyük koridorlar bırakıyor, Altay da Kappel'in vites yükseltmesi ile rakip defansın aklını başından alıyor, 79.dakikada da tabelayı ikiliyordu. Son 10 dakikaya girilirken önce farkı bire indiren ev sahibi ekip uzatmalarda kaleci Emre'nin büyük hatası ile skoru eşitliyordu. 5 dakika uzayan maçın son saniyelerinde yeniden sahne alan gollerin efendisi Paixao, jeneriklik bir golle heyecan kasırgasına son noktayı koyuyordu.